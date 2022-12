Parisi | «Concentrato sull’Empoli | ma a giugno…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 20 dicembre 2022) Le parole di Fabiano, terzino dell’Empoli, sulla sua stagione in Serie A e sul suo futuro per il calciomercato Fabianoha parlato durante la premiazione del Trofeo Maestrelli. Il terzino dell’Empoli è nel mirino di vari big club come Juventus, Inter e Lazio. Di seguito le sue parole sul suo futuro. PAROLE – «Effetto dei rumors? Nessun effetto. Mi fa molto piacere che dei grandissimi club mi seguano, ma io oggi sonosolo. Di mercato si parlerà a giugno». L'articolo proviene da Calcio News 24.