Sono in corso le indagini con un pool didalla Procura della Repubblica, si indaga in primis sui tempi delle cure mediche. L'avvocato che ti difende è Mario Ivan Esposito. Andrea ...Lo ha deciso il gip milanese Marta Pollicino nominando un pool di ottoche dovrà accertare la sussistenza o meno del "nesso di causalità tra i decessi e le infezioni riscontrate tra gli ... Nominati 8 esperti per fare chiarezza su 400 morti Covid - Lombardia Dopo che è stata respinta l'istanza di archiviazione l'inchiesta va avanti con la richiesta del gip di capire se c'è stato nesso di causalità tra i decessi e le infezioni ed eventuali inosservanze del ...Servirà una perizia per fare chiarezza nelle nuove indagini sulle morti, circa 400 tra gennaio e aprile 2020, degli anziani nella prima ondata Covid al Pio Albergo Trivulzio di Milano. (ANSA) ...