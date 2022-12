Nessun addio ad Enrico Papi | bufala sul conduttore morto ed ultime notizie

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ci sono titoli costruiti così male ed in modo ingannevole, tali da rendere l’odioso clickbait una vera e propria, come stiamo riscontrando oggi 20 dicembre con il fantomaticoad. Una vicenda che ci fa tornare con la mente a quanto vi abbiamo riportato poche settimane fa con un altro articolo all’interno del nostro magazine. Per farvela breve, si sfrutta al massimo una scelta di palinsesto da parte di Mediaset per creare titoli allarmisti. A maggior ragione, in un periodo caratterizzato purtroppo da non poche perdite tra i personaggi noti al grande pubblico in Italia, se pensiamo allesul. Chiarimenti sul presuntoad: titolacci a proposito del ...

ilmessaggero.it

Mpeg - 2 , benvenuto Mpeg - 4 (in attesa di HEVC - Main10 ): poche parole che rappresentano la ... Domani, quindi, non avremo piùcanale " SD " . Mpeg - 4: bisogna cambiare TV . Già da ...La Roma Ho segnato nel derby...' OBIETTIVI Insomma al momento non c'èregalo sotto l'albero. Ebbene ora Kamenovic, praticamente da un anno e mezzo un corpo estraneo, è al passo d': è ... Mourinho, il Portogallo può attendere: nessun addio in anticipo, resta alla Roma almeno fino a giugno Il sottosegretario Alessio Butti ha annunciato di voler promuovere la migrazione delle identità digitali verso la Cie, per avere un unico sistema nazionale gestito dallo Stato ...Villabate in lutto per Giovanna Bonsignore, la 42enne uccisa dal suo ex compagno: la figlia era abbracciata al padre, distrutta dal dolore ...