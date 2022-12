(Di martedì 20 dicembre 2022) L’annuncio. Per l’Atalanta gli investimenti continuano. «Venerdì firma della convenzione per il completamento». Leggi di più su «L’Eco di Bergamo» di mercoledì 21 dicembre.

L'Eco di Bergamo

A dirlo è stato, che ha confermato dunque i tempi per l'apertura e la chiusura dei lavori di conclusione del Gewiss Stadium. L'aperitivo si è tenuto nella tarda mattinata di oggi, 20 ...Commenta per primo L'amministratore delegato di Atalantaha parlato a margine del brindisi di Natale con la stampa svelando i prossimi passi verso il completamento del Gewiss Stadium: 'Continueremo a investire anche sul rafforzamento della ... Luca Percassi: «Stadio al completo dal settembre 2024, avrà 25mila posti» L'Amministratore Delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui lavori per il nuovo stadio, pronto nel 2024 ...Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui lavori per lo stadio all'evento per i consueti auguri di Natale. Ecco quanto raccolto da Bergamo News: "Ve ...