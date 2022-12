In Edicola con Autosprint | il racconto del Mondiale F1 2022

La Repubblica

Quello dell'olandese volanteil secondo titolo iridato della sua carriera. Il Mondiale di F.1 2022 al replay. Vivisezionato nei numeri, Gp per GP di una stagione che ha regalato gr Abbonati per ...... a palazzo San Francesco, tra gli anni Ottanta e Novanta e poil'amministrazione di Pietro ... ARTICOLO COMPLETO SU IL CENTRO INE che ha visto un’iniziale esaltante fiammata da parte di Charles Leclerc e della Ferrari e poi una straordinaria rimonta con fuga per la vittoria da parte di Max Verstappen e della Red Bull fino al ...La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, sottolinea come la Fiorentina consideri Sofyan Amrabat incedibile e risulti piuttosto tranquilla poiché forte di un contratto che ...