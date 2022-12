Harvey Weinstein divide la giuria | colpevole solo di tre accuse su sette

(Di martedì 20 dicembre 2022)in tribunale a New York con un deambulatorein tribunale a New York con un deambulatore - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow Il ricorso a New York -,...

Open

in tribunale a New York con un deambulatorein tribunale a New York con un deambulatore - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow Il ricorso a New York -,...Colpevole di uno stupro e due aggressioni sessuali: la giuria del processo di Los Angeles controsi divisa sul totale di sette capi di imputazione e non hanno trovato l'unanimit sul fatto che l'ex produttore si fosse approfittato delle donne che lo avevano avvicinato e avesse ... Harvey Weinstein condannato a Los Angeles: colpevole di uno stupro e due aggressioni sessuali L'ex produttore di Hollywood Harvey Weinstein è stato giudicato colpevole di stupro e di due accuse di aggressione sessuale nel processo in corso a Los Angeles, reati per i quali rischia… Leggi ...L’ex magnate del cinema di Hollywood Harvey Weinstein è stato giudicato colpevole da una giuria di Los Angeles per aver stuprato una donna. Nel processo, durato due mesi, si è dibattuto su come Weinst ...