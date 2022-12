SPORTFACE.IT

... che a Rimini fa segnareil sold out già in prevendita: solo pochissimi i posti disponibili ... oltre 1.500 persone al Gran Galà di Natale dellaRimini, Promos: 800 euro sotto l'albero ...... per mia figlia era un incubo' Lo scandalo che ha travolto il mondo della, con i ... affidate sia a coach di chiara fama sia ad allenatrici sconosciute o. C'è body shaming , ci sono ... Ginnastica, quasi 200 segnalazioni per violenze e abusi sulle atlete Sono ben 194 le segnalazioni complessive pervenute da metà ottobre a 'Change The Game', organizzazione di volontariato impegnata a proteggere atlete e atleti da violenze e abusi sessuali, emotivi e fi ...Si terrà alla Sala Stampa degli Esteri la relazione di Change The Game su 200 episodi di abusi all'interno di centri Federginnastica.