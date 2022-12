Come sbiancare il wc di casa

Leggi su dilei

(Di martedì 20 dicembre 2022) Avere un bagno sempre splendente non è poi così difficile, ma con il passare del tempo è inevitabile che la ceramica inizi a macchiarsi e a presentare segni di incrostazione. E non c’è niente che più dia l’idea di sporco che un wc rovinato: a volte è davvero necessario cambiarlo, ma non prima di aver provato qualche rimedio naturale per farlo tornare biancoappena acquistato. Vediamo le soluzioni fai da te più efficaci da sperimentare, per una tazza del water di nuovo pulita e brillante.il wc ingiallito L’usura, l’accumulo di germi e batteri o più semplicemente il calcare possono creare sgradevoli macchie e incrostazioni sulla ceramica del wc, che con una quotidiana pulizia sembrano proprio non volersene andare. Prima di mettere mano a prodotti troppo aggressivi o addirittura di cambiare la tazza, acquistandone una ...