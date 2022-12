Accuse pesanti per LDA | “sei raccomandato!” Lui sbotta malamente | “A me non me ne f***e!”

Leggi su howtodofor

(Di martedì 20 dicembre 2022) LDA, figlio del celebre cantante napoletano Gigi D’Alessio, dopo la sua partecipazione ad Amici viene scritturato per Sanremo. Le polemiche sono tante e il giovane artistasui social! L’attesa sta per finire e la nuova edizione di Sanremo sta per arrivare. A febbraio 2023 28 artisti si sfideranno a suo di note nella kermesse più importante d’Italia che recentemente è diventata un vero e proprio fenomeno social. Proprio la settimana scorsa Amadeus ha annunciato i cantanti in gara, durante una seguitissima diretta sul TG1, stupendo tutto il pubblico per le sue scelte originali. Il direttore artistico del festival, giunto alla sua quarta conduzione consecutiva, è stato capace nella scelta degli artisti, di coniugare diversi generi ed unire tutte le generazioni dai più giovani ai più tradizionalisti. Con la co-conduzione per una serata di Chiara ...