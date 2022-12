(Di lunedì 19 dicembre 2022) Dai MacBook agli iMac passando per Mac Pro e Mini: tutte le anticipazioni sugli aggiornamenti attesi nelper la gamma di computer Apple

WIRED Italia

Sempre a partire dal 19 dicembre, anche una speciale promo dedicata ai nuovi venditori: chi ... Offerte Speciali MinimoBook Air M1, scende a 949, si compra a rate ed arriva prima di Natale ......la tecnologia Multi - Air Flow System - che distribuisce in modo omogeneo l'aria fredda fra... Offerte Speciali MinimoBook Air M1, scende a 949, si compra a rate ed arriva prima di Natale 16 ... Tutti i Mac in arrivo nel 2023 Un nuovo rapporto rivela che la società di Cupertino è al lavoro su diversi monitor esterni, tra cui un nuovo modello del Pro Display XDR.Sembra che Apple abbia abbandonato i piani per portare il chip M2 Extreme sul primo modello di Mac Pro Apple Silicon.