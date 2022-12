Trentalange | «Un arbitro resta tale anche quando la pressione mediatica gli addebita colpe inesistenti»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il presidente dell’Aia, Alfredo, si è dimesso ieri dopo le pressioni del presidente della Figc, Gabriele Gravina. Gravina gli ha posto un ultimatum: o lasci da solo o commissionerò l’Aia. Meglio evitare ulteriori brutte figure. Cosìha finalmente deciso di fare un passo indietro. Il capo degli arbitri lascia dopo poco più di un anno dal suo insediamento. Ieri ha inviato un messaggio ai presidenti di sezione, annunciando le sue dimissioni. La Gazzetta dello Sport ne riporta il testo.scrive: «Sono certo di non avere responsabilità giuridiche mentre, per quanto riguarda eventuali responsabilità politiche, la risposta più bella, chiara, univoca me l’avete data voi in quell’incontro che porterò per sempre nel cuore: credo, però, che rassegnare queste dimissioni sia la doverosa conclusione di un percorso ...