Stramaccioni | «Ci voleva un po’ di Serie A in questo Mondiale»

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Le parole di Andrea, ex allenatore di Udinese ed Inter ed attuale commentatore della Rai, sulAndreaha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Lo Sport. L’ex allenatore di Udinese ed Inter, che ha commentato il2022 in Qatar per la Rai, ha detto la sua sull’incredibile e pirotecnica finale tra Argentina e Francia. PAROLE – «Un pizzico diA ciper condire questa partita, grande menzione d’onore per Dybala e Lautaro Martinez». L'articolo proviene da Calcio News 24.

