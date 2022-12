Sci alpino | la nuova classifica del gigante in Alta Badia | c’è una squalifica | Della Vite guadagna una posizione

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Ladelmaschile dell’, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci, ha subito una modifica in seguito alladel norvegese Alexander Steen Olsen al termineseconda manche. La graduatoria è così cambiata per chi si trovava al di fuoritop-10 e il nostro Filippoè salito dalla 14ma alla 13ma. Buon risultato per il classe 2001, che aumenta il proprio bottino di punti in vista deldi Adelboden. Giovanni Borsotti passa dal 24mo al 23mo posto. Naturalmente confermata la vittoria dello svizzero Marco Odermatt, che ha battuto il norvegese Henrik Kristoffersen per due decimi e lo sloveno Zan Kranjec ...