Putin in pellegrinaggio da Lukashenko Cosa vuol dire per il conflitto

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il presidente della Federazione Russa Vladimirha incontrato oggi l’omologo bielorusso Aleksandr, nel primo incontro ufficiale tra i due a tenersi a Minsk invece che a Mosca. La visita avviene mentre Mosca sta verosimilmente preparando la prossima offensiva in Ucraina, da qui le accuse del funzionario del ministero degli Interni ucraino, Anton Gerashchenko, che ha detto cheè andato a convincere l’alleato bielorusso a intervenirettamente contro Kiev. Il Cremlino ha immediatamente rigettato le accuse tramite il suo portavoce Dmitri Peskov, il quale ha dichiarato in conferenza stampa a Minsk che “la Bielorussia è il partner e l’alleato numero uno per la Federazione russa. È con la Bielorussia che abbiamo il sistema di maggiore integrazione. Nessuno costringe nessuno. Ciascuno intraprende i ...