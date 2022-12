Mondiali | lo sfogo di Antinelli | “Una persona voleva eliminarmi dalla Rai fabbricando calunnie”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Spenti i riflettori sui, si accendono le polemiche tra i conduttori sportivi della Rai. Dopo il botta e risposta con Paola Ferrari, scaturitomorte di Mario Sconcerti, Alessandroè tornato a scagliarsi contro chi lo avrebbe “insultato per mesi nei corridoi” della Rai Il giornalista che ha condotto i pre e post-partita delle partite di Qatar 2022, aveva dedicato alcuni tweet ai ringraziamenti a collaboratori e colleghi dopo la vittoria finale dell’Argentina nella spettacolare finale di ieri pomeriggio. “Prima che super opinionisti siete super persone e amici. Grazie Lele Adani, Claudio Marchisio, Mister Strama, Dige e Sebino. Siete la migliore squadra di sempre di Raisport”, ha scritto, dopo aver ringraziato la vicedirettrice di Rai Sport Donatella Scarnati, che andrà in pensione dopo il mondiale. Poi ...

Adnkronos

E' loche Alessandro Antinelli, protagonista della spedizione di Raisport aidi Qatar 2022, affida a Twitter. Il giornalista chiude l'avventura alla World Cup con un bilancio riassunto ...