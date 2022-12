Lo sposo e la damigella a letto assieme? Un dettaglio non lascia dubbi

Leggi su direttanews

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Quello che è successo al matrimonio di questa donna ha dell’incredibile: loe lastanno? Pazzesco, ecco tutta la verità. La notizia ha fatto il giro del web in men che non si dica, diventando un vero e propria caso sui social e non solo. Impossibile rimanere indifferenti davanti a ciò che è successo, avete visto di che cosa si tratta? Matrimonio (www.direttanews.com)Il matrimonio dovrebbe essere il giorno più bello della vita. Non è quello che può raccontare una giovane donna degli Stati Uniti, che ha visto il suo grande evento rovinato da qualcosa che ha dell’incredibile. Lei si chiama Heather Lynn ed è la protagonista della vicenda che sta appassionando il mondo del web nell’ultimo periodo. Non si fa altro che parlare del filmato che proprio la Lynn ha reso pubblico sui social e che ha scatenato una valanga di ...