Gas | accordo politico in Ue | price cap a 180 euro

(Di lunedì 19 dicembre 2022) In vigore dal 15 febbraio Sulla base dell'intesa politica raggiunta al Consiglio Affari Energia ilcap al gas entrerà in vigore il 15 febbraio. A quanto si apprende da fontipee il ...

QuiFinanza

...il tetto al prezzo del. È la vittoria dei cittadini italiani ed europei che chiedono sicurezza energetica. È la vittoria dell'Italia che ha creduto e lavorato per raggiungere questo', ha ...'Il Consiglio Energia ha approvato il tetto al prezzo del', scrive su Twitter Gilberto Pichetto Fratin , ministro dell'Ambiente e della Sicurezza ...creduto e lavorato per raggiungere questo'... Tetto prezzo gas, accordo finalmente vicino. Oggi il Consiglio europeo ROMA (ITALPRESS) – “Il Consiglio Energia ha approvato il tetto al prezzo del gas. E’ la vittoria dei cittadini italiani ed europei ...Con la morte del presidente russo Vladimir Putin, la guerra in Ucraina si concluderebbe. sostenerlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervistato da David Letterman per il suo programma su ...