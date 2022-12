Esce “Cantastorie” | il libro sulla Seconda Guerra Mondiale scritto dai lettori

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 19 dicembre 2022) (Adnkronos) – “. La tua storia” è stato il primo concorso editoriale targato Altaforte Edizioni, a cui hanno partecipato oltre 200 autori con i loro racconti. Ora, da questo concorso, è nato unquanto mai prezioso e attuale perché raccoglie storie dimenticate, sussurrate per decenni, passate di padre in figlio, di nonno in nipote. Da El Alamein alla Campagna di Russia, da Fiume alla Repubblica Sociale Italiana, l’antologia racconta chi scelse di stare “dalla parte sbagliata”: vicende di soldati, aviatori, donne, civili vittime o eroi, che restituiscono uno spaccato antropologico ampio del dramma umano che inevitabilmente si dispiega durante un conflitto. “‘’ è un doveroso tributo a una grande generazione che ...