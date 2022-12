Copa del Rey 2022 | secondo turno | calendario | programma | date | orari e tv

(Di lunedì 19 dicembre 2022) A partire da martedì 20 dicembre ritorna in scena ladel Rey/23, con ben 28 partite valide per ildella coppa nazionale spagnola. Già a partire da questoentreranno in gioco squadre di un certo calibro come il Villarreal, impegnato contro il CD Guijuelo, oppure il Siviglia, che affronterà il Juventud Torremolinos CF. Il 22 dicembre sarà poi ildell’Atletico Madrid, contro il CD Arenteiro, e del Malaga contro il Nastic. Ancora non ci sono informazioni in merito ad eventuali dirette televisive delle partite. IL: 20 DICEMBRE: Guadalajara-Elche ore 19.00 CD Diocesano-Getafe ore 19.00 CF Intercity-CD Mirandes ore 19.00 Real Uniòn Club-Maiorca ore 21.00 CD Guijuelo-Villarreal ore 21.00 AD Alcorcon-FC ...

