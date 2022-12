Bentley Batur - La prima volta dell' oro stampato in 3D

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Per la nuovaMullinerserviva qualcosa di unico e nuovo nel rarefatto panorama del lusso a tiratura limitata: non solo il V12 più potente di sempre (da ben 740 CV), non solo un design che anticipa i futuri trend del marchio, non solo la produzione ultra esclusiva (saranno disponibili appena 18 unità), ma pure unamondiale nell'impiegoa lavorazione 3D'oro. Da sempre, un simbolo di ricchezza e opulenza. 210 grammi d'oro giallo a 18 carati per ogni vettura. Per un esemplarelaha previsto di utilizzare fino a 210 grammi di oro giallo a 18 carati realizzando particolari stampati 3D che esaltano le finiture'abitacolo. Il materiale è totalmente riciclato e proviene dalla ...

Agenzia ANSA

