Alta Badia | Odermatt sempre più gigante Della Vite 14°

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Dopo il terzo posto di ieri Marcotorna a essere il più veloce in. Nel secondoGran Risa lo svizzero conquista il terzo successo in 4 gare nella specialità.si ...

VIDEO ALEX VINATZER, CADUTA GIGANTE
Foto: FISI/Pentaphoto
Dopo il terzo posto di ieri Marco Odermatt torna a essere il più veloce in gigante. Nel secondo gigante della Gran Risa lo svizzero conquista il terzo successo in 4 gare nella specialità. Odermatt si ... Coppa del Mondo 2022/23 Alta Badia - Braathen vince il gigante su Kristoffersen e Odermatt, Della Vite 17°
Marco Odermatt aggredisce la pista Gran Risa e vince il secondo gigante dell'Alta Badia. Solo Kristoffersen ha tenuto il ritmo del campione elvetico ma, nonostante una prestazione eccellente, deve inc ...