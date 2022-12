Agenzia ANSA

Sale a 31 il bilancio delle vittime dell'esplosione di un'autocisterna in un tunnel a nord di Kabul. Lo rende noto un funzionario, mentre altre decine di persone hanno riportato ustioni. L'incidente ...... Said Himatullah Shamim, ha fatto sapere che sono più di 37 le persone rimaste ferite al valico di Salang, ritenuto essere un collegamento chiave tra il nord e il sud dell', e che il ... Afghanistan: esplode autocisterna, sale a 31 bilancio morti - Asia Sale a 31 il bilancio delle vittime dell'esplosione di un'autocisterna in un tunnel a nord di Kabul. Lo rende noto un funzionario, mentre altre decine di persone hanno riportato ustioni. (ANSA) ...Kabul (Afghanistan), 18 dic. Lo ha riferito un funzionario locale (LaPresse) – Almeno 19 persone sono morte e 32 ferite a seguito dell’esplosione di un’autocisterna avvenuta in un tunnel a nord di Kab ...