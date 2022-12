A fuoco tre barche a Bacoli | indagini dei carabinieri di Monte di Procida

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTre imbarcazioni sono state incendiate la notte scorsa a: due sono state distrutte dalle fiamme e l’altra è rimasta danneggiata. Sono stati idella Stazione didiad intervenire, intorno alle ore 3, in via Giulio Cesare 308, nell’area di rimessaggio delle imbarcazioni. Lesono tutte di proprietà di un 62enne pensionato incensurato. Fiamme domate dai vigili del. Nessuna persona è rimasta ferita.in corso per chiarire la dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

NapoliToday

