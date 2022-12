Rugby | Challenge Cup | le Zebre regalano il match a Bristol

(Di domenica 18 dicembre 2022) Due mete regalate in avvio di, poi tanti errori banali palla in mano e unche poteva essere equilibrato che scappa via già nel primo tempo. Seconda sconfitta inCup per leche acedono nettamente contro i Bears. Provano a spingere lenei primi minuti, ma non trovano spazi. Così quando cambia ritmogli emiliani si trovano in sofferenza in difesa e poco prima del quarto d’ora il doppio errore che costa caro. Palla nei propri 22 dellechel’ovale agli avversari, poi pallone recuperato in qualche modo in ruck, portato nella propria area di meta, un altro passaggio sbagliato e Batley ringrazia, intercetta e deve solo appoggiare a terra per il 7-0. Prova subito una reazione la ...

Prosegue l'avventura europea dei Leoni nella stagione 2022/2023. Seconda giornata della Pool B di EuropeanCup, sempre in terra francese. Dopo aver esordito a Parigi una settimana fa, i biancoverdi, sabato 17 dicembre, hanno sfidato l'Aviron Bayonnais allo Stade Jean Dauger per strappare i ...Avvio di ripresa con Bayonne che prova a riaprire il match, ma Treviso regge in difesa. Quando conquista il pallone, al 55', contrattacco velocissimo ed è Rhyno Smith a raccogliere l'ovale in una ... Rugby - Challenge Cup: la formazione del Benetton che sfida Bayonne Edinburgh welcomed French side, Castres Olympique, to a DAM Health Stadium holding its first ever Heineken Champions Cup match. The ground staff, for their part, had worked wonders getting the ...Jamie George hailed the way 14-man Saracens ground out victory over Lyon to make it two wins from two in their Heineken Champions Cup return, ...