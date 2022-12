Qatargate | la condanna del Papa | “Questo scandalizza La corruzione è peggio di un peccato perché ti putrisce l’anima”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 dicembre 2022) “Oggi si scivola dalalla, per cui noi non dobbiamo tollerare”.Francesco interviene sul, lo scandalo che ha travolto anche alcuni vertici del Parlamento europeo: “. Tutti siamori. Tutti: tu, io e tutti noi. E dobbiamo chiedere perdono al Signore tutti i giorni per i nostri sbagli. Io mi spavento.re sì, corrotto mai”.che Bergoglio ha fatto nell’ormai consueta intervista prenatalizia rilasciata al vaticanista Mediaset, Fabio Marchese Ragona, e andata in onda su Canale 5. “Come mai, – si è domandato il– con il bisogno che c’è in Europa di tante cose, questa gente che è nell’amministrazione scivola in questa maniera ...