Messi alla Jep Gambardella | campione quando ha ‘capito che non può più permettersi di perder tempo a fare cose che non gli va di fare’

(Di domenica 18 dicembre 2022) Leo ce l’ha fatta. Ce l’ha fatta ad essere Leo, semplicemente. Nè Diego o “meglio di Diego” o “meglio di Cristiano Ronaldo”: chissenefrega.ha vinto il mondiale nel momento esatto in cui, forse anche per un discorso di età, si è potuto permettere di essere semplicemente Leo. E più che richiamare Maradona verrebbe da pensare a Jepe al suo “ho compiuto 65 anni ho capito che non posso più permettermi diche non mi va di”. Ecco, a 35 anniha capito che non poteva piùdi essere chi volevano che lui fosse. E ha vinto. Ha vinto la coppa più importante. Ha vinto con la serenità dei 35 anni, che si è rivelata ...