Meloni | “Sul Pos stiamo ancora trattando con Ue | altrimenti ci inventeremo modo per non far pagare commissioni”

RaiNews

Nelle ultime settimane il governo ha avutotema un'interlocuzione con l'Ue e la Commissione, ... Così la presidente del Consiglio Giorgiaha risposto ai cronisti che le chiedevano dell'...Fonti maggioranza: normapos potrebbe saltare. Enrico Letta all'assemblea nazionale di Articolo Uno: 'Dalla Costituente uscirà la carta d'identità del nuovo Pd' Meloni chiude il decennale di Fratelli d'Italia: "Scommessa vinta, ho creduto in questo progetto" «Li ho già presentati agli alleati, devo ancora avere un confronto, per cui ne riparliamo in giornata». Così la premier Giorgia Meloni risponde ai cronisti che le ...Altro che “troppo burocratico”, come l’ineffabile Repubblica prova a dipingere Alessandro Rivera, il potente Direttore Generale del Tesoro. Dietro l’ostilità della premier nei suoi confronti, c’è altr ...