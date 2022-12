(Di domenica 18 dicembre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

La Gazzetta dello Sport

'Sto tenendo duro, mi sto allenando bene e se entro i primi di febbraio non arrivaproposta interessante, basta. È da un po' che facendo il secondo ho iniziato a vedere il calcio conprospettiva diversa: mi piacerebbe allenare, il patentino Uefa B l'ho preso durante il Covid. Vorrei farmi le ossa partendo dalla Serie D'. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO ...Coraggiosamente ha lottato controorribile malattia. Ringraziamo i medici e le infermiere che ... Luca. Sinisa resterà sempre con noi. Vivo con tutto l'amore che ci ha regalato". Marchetti, una carriera rock: "Coppe, Mondiale, esperienze da fuori rosa e..." Francesca Bonifazi, la dottoressa che ha seguito Sinisa Mihajlovic dal primo giorno della malattia fino all'ultimo, ha raccontato di aver saputo subito quando è morto perché è sempre stata in contatto ...Pionieri, capitani coraggiosi, protagonisti, meteore, delusioni; tutti i calciatori che hanno indossato la nostra gloriosa maglia ...