(Di domenica 18 dicembre 2022) AGI - C'è un cielo azzurro, augurio di una nuova normalità perduta, negli scatti di Nika, 15 anni e una valigia fatta in fretta per scappare da Karkiv durante i bombardamenti. E ci sono invece i libri nelle foto di Mamoudou, 16 anni, fuggito dalla Guinea Conakry a causa del Covid. Il suo sogno, diventare ingegnere e tornare nel suo Paese. Sono storie che intrecciano durezza e speranza quelle raccontate negli scatti realizzati dai sediciprovenienti da sei paesi diversi nell'ambitoin. Sogni e sfide di 16 adolescenti in Italia", realizzata da, con il contributo di Accademia Italiana, scuola di alta formazione con sedi a Firenze e Roma. Il progetto fotografico è il risultato di un workshop che ha coinvolto 16 ragazze ...

Yahoo Finanza

È come se Mihajlovic dine avesse vissute molto più di una. L'ultimo atto, la leucemia, il ... Lui sapeva che ne ero capace, perché guardavo fino all'ultimo ildel portiere. E io sapevo ...Nelper il riconoscimento ci sarà alla guida Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, che è ... ladella Pantelleria e i muretti a secco dei paesi del Mediterraneo... Non ce ne voglia il ... Le "Vite in Movimento" dei giovani migranti in una mostra dell'Unicef A Roma un'esposizione di fotografie racconta le storie di sedici minori arrivati in Italia dal continente africano e dal conflitto ucraino ...L'iniziativa di UNIEF e Gransi Stazioni in occasione della Giornata per i diritti umani. La rassegna fotografica da oggi nella stazione di Roma Tiburtina, ...