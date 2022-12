Laura Pausini la gonna è corta e le gambe eccezionali

Vanity Fair Italia

Lo sappiamo: all estero la amano quanto la amiamo noi. In Spagna poi, come in Sud America, è davvero adorata. E anche quest anno, dopo il 2015 e il 2020,è tornata a ricoprire il ruolo di coach/giudice nella nona edizione di La Voz España , la versione spagnola di The Voice. La prima volta che partecipò aveva accompagnato uno dei suoi ...Sono tanti i messaggi arrivati dal mondo della musica per Sinisa Mihajlovic. Hanno scritto Biagio Antonacci,, Cesare Cremonini e i tanti che hanno conosciuto il mister nell'ultima esperienza al Bologna o in quelle precedenti. Gianni Morandi ha parlato di lui come di un amico vero e di come l'... Laura Pausini, in finale a La Voz España Come se non fosse stato mai amore cantava Laura Pausini nel 2005 anche se in realtà è ciò che pensiamo ogni volta che acquistiamo un nuovo abito, soprattutto se si tratta di un capo che sappiamo già c ...La cantante italiana, coach/giudice nella nona edizione di La Voz España, la versione spagnola di The Voice, ha accompagnato due dei suoi talenti alla finale, con tanto di lacrime di commozione ...