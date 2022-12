Ilary Blasi pazza di gioia | “È molto innamorata di lui” | la confessione spiazza tutti

Leggi su howtodofor

(Di domenica 18 dicembre 2022) Arriva ladiche lasciasenza parole: è ufficialmente inizia una nuova vita per la conduttrice dell’Isola dei Famosi. Alla fine, quella che doveva essere solo una vacanza a Saint Moritz tra amiche, ha preso una piega ben diversa: Melissa Satta è arrivata libera e single. Michelle Hunziker sulla carta è single, ma – nella realtà stanno circolando delle vociinsistente – sembra che si stia verificando un ritorno di fiamma con Trussardi. La Blasy, invece, assolutamente no: era accompagnata dalla piccola Isabel, sua figlia. Ma non erano sole: con loro anche l’imprenditore tedesco Bastian. A Saint Moritz è nato l’amore e la vita diora è cambiata per sempre: possiamo dire che la vacanza tra amiche ha ...