Fiumicino | taniche di olio abbandonate sul porto canale | “E nessuno fa niente”

(Di domenica 18 dicembre 2022)– L’inquinamento ambientale é uno dei temi più dibattuti negli ultimi anni e su cui sembra esserci, almeno a parole, unità d’intenti da parte di tutti. Alla prova dei fatti, però, sembrano pochi quelli ad avere veramente a cuore la causa. Questo é la denuncia, in grado di far riflettere, di un residente di. “Tredi, da circa 50 litri l’una, sulla banchina deldia ridosso del Tevere. É questo lo spettacolo indecoroso a cui siamo obbligati ad assistere. Certo, non é la prima volta cheé protagonista in negativo di eventi come questo, ma ogni volta rimango sorpreso. L’, se non finisce in strada, va dentro al fiume. Nonostante questo,fa ...