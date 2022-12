È morta la bimba di 5 anni naufragata al largo di Lampedusa con altri migranti

Leggi su agi

(Di domenica 18 dicembre 2022) AGI - Ancora vittime dell'immigrazione a: aveva 5lanel naufragio avvenuto a 10 miglia dalle coste dell'isola. La piccola era stata soccorsa dalle motovedette della Guardia costiera insieme ad un gruppo di 43, tutti originari di Costa d'Avorio, Guinea e Camerun. Tra loro anche 9 donne e 3 minori. Laera stata subito intubata, direttamente dai medici della Guardia costiera già sulla motovedetta, prima di essere trasportata al poliambulatorio. I superstiti hanno riferito di essere partiti alle 22 di ieri da Sfax, in Tunisia, e di aver pagato 2.500 dinari a testa (circa 750 euro) per effettuare la traversata con la barca in ferro. Non vi sarebbero dispersi, secondo quanto al momento viene ricostruito. Sull'isola, dove è appena arrivato il vice ...