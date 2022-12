Contro il Covid | meglio lo spray

Leggi su panorama

(Di domenica 18 dicembre 2022) Un vaccino che, inalato dal naso, blocchi il contagio. Ci si lavora in tutto il mondo. Perché potrebbe fare la differenza. Se ci sarà una svolta, arriverà dal naso. Nella lotta per arrestare l’avanzata del- non solo i suoi effetti gravi, ma proprio il contagio - il «gamechanger» potrebbe essere un vaccino in. La ricerca ferve in tutto il mondo, ma per ora novità più concrete arrivano da India e Cina: qualche settimana fa la National medical products administration of China ha autorizzato l’utilizzo, come booster, di un vaccino per inalazione chiamato Convidecia Air, mentre Bharat Biotech, colosso farmaceutico indiano di Hyderabad, ha annunciato che anche il proprio farmaco iNCOVACC ha superato i trial e ha avuto l’ok per «situazioni di emergenza» e come richiamo. L’antidoto cinese viene inalato attraverso la bocca, quello indiano dal ...