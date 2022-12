(Di domenica 18 dicembre 2022). Non basta ilper fermare: il Volley1991a rialzarsi dopo essersi trovata sotto due set a zero, gioca un ottimo terzo parziale, tiene il campo alla pari con le toscane, ma il finale è della Savino Del Bene che conquista i tre punti. LA GARA. Buona partenza della Savino Del Bene, che schiera Alberti, Belien, Zhu, Pietrini, Antropova e Di Iulio con il libero Castillo.risponde con il sestetto collaudato nelle ultime settimane, con Gennari e Lorrayna, Butigan e Stufi, Lanier e Cagnin. Sul 6-14 entra Frosini, Lanier fa ace, Butigan attacca ela rimonta. Al ventesimo punto di, però, Emma Cagnin si infortuna alla caviglia sinistra e deve lasciare il ...

Il Montefano cida calcio piazzato al 33 , la punizione di Sindic sfiora l'incrocio. La ... TERNA ARBITRALE : Brozzoni di(Serenellini di Ancona " Caporaletti di Macerata) RETI : 13 p.t. ... Bergamo ci prova, ma Scandicci passa 1-3 al Pala Intred Pallavolo. Non basta il Pala Intred per fermare Scandicci: Bergamo prova a rialzarsi dopo essersi trovata sotto due set a zero, gioca un ottimo terzo parziale, tiene il campo alla pari con le toscane, ...Quarta vittoria consecutiva per la Savino Del Bene Volley che da continuità ad un ottimo momento di forma imponendosi a Bergamo ...