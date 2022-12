Allo Schermo Bianco serata per sostenere le donne in Iran

Leggi su bergamonews

(Di domenica 18 dicembre 2022) Bergamo. Lunedì 19 dicembre alle 20.30 al cinema, a Bergamo, si terrà “Unaperlein”. Intervengono: Sheghi Taba, imprenditriceiana, Valerio Pietrangelo, esperto di lingue e cultura dell’Islam; modera il dibattito #Faremeglio. Verrà proposta la visione del film “Il cerchio”: una donna ha appena partorito una bambina e non sa che sia lei che sua figlia sono delle indesiderate nella societàiana. Treescono di prigione con un permesso temporaneo. La necessità di avere del denaro le conduce a misure estreme. Un’altra donna, senza documenti d’identità e di un compagno di viaggio deve mentire per riuscire a comprare il biglietto di un autobus. Una donna non sposata scappa di prigione ...