Roma | scooter contro un autocarro | morti due 18enni

ilmessaggero.it

12.50 Morti due 18enni su unoDue ragazzi di 18 anni sono morti in un incidente all'alba asulla Circonvallazione Ostiense, nel quartiere della Garbatella. Secondo una prima dinamica,i due giovani, che erano su ...contro camion. E nessuno scampo per i due giovani a bordo del motociclo. Il tragico incidente mortale si è verificato questa mattina a, sulla Circonvallazione Ostiense . Sul posto è ... Roma, incidente alla Garbatella: tir contro scooter, morti due ragazzi di 18 anni Grave incidente stradale a Roma. Due 18enni sono morti sulla circonvallazione Ostiense, nel cuore del quartiere della Garbatella. Secondo la ricostruzione, i giovani, che erano a bordo di uno scooter, ...Sono morti dopo un impatto contro un camion: per loro, due giovanissimi in sella allo scooter, non c’è stato nulla da fare ...