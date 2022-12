OnePlus 11 | primo video teaser ufficiale | i dettagli trapelati

(Di sabato 17 dicembre 2022) Il11 debutterà in Cina durante le prossime settimane, come dimostra anche ilche è da poco stato pubblicato su Weibo. Il filmato ci svela e conferma buona parte delle specifiche tecniche del prossimo top di gamma del produttore cinese, che porterà ancora il marchio Hasselblad per quanto riguarda il comparto posteriore della fotocamera, che avrà tre sensori ed un flash LED a riempire il modulo di forma circolare. Il11 dovrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm, fino a 16GB di RAM e 256GB di storage interno. La batteria dovrebbe avere una capacità da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 100W. Il11 monterà uno schermo AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione QHD+ a frequenza di refresh rate a 120Hz. La ...

