LIVE – Arsenal-Juventus 0-0 | amichevole invernale 2022 DIRETTA

(Di sabato 17 dicembre 2022) Fischio d’inizio alle 19:00 per il matchtra. Continua quindi la preparazione dei bianconeri durante la sosta a causa dei Mondiali. I ragazzi di Allegri sono quindi in Inghilterra, a Londra, per questa. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5: Ramsdale; White, Holding, Magalhaes, Tierney; Xhaka, Partey; Nelson, Odegaard, Vieira; Nketiah: Perin; Rugani, Gatti, Riccio; Barbieri, Fagioli, Locatelli, Barrenechea, Soulé; Miretti, Kean.0-0 2? – Occasione! Nelson sfonda sulla sinistra e libera il destro: palla sull’esterno della rete 1? – Si ...

La squadra di Massimiliano Allegri infatti tra poco scenderà in campo contro l', capolista della Premier League, per un'amichevole che potrebbe dare delle indicazioni importanti al tecnico ... Amichevole importante per la Juve, che affronta l'all' Emirates Stadium per avvicinarsi al meglio alla ripresa della Serie A. Avversario di spessore per i bianconeri, che affrontano la squadra di Mikel Arteta. Diretta Arsenal-Juve ore 19: LIVE l'amichevole di oggi 18:59 - Squadre al centro del campo, c'è il minuto di raccoglimento dedicato alla scomparsa di Sinisa Mihajlovic. 18:56 - Arsenal e Juventus sul terreno di gioco, è cominciata la stretta di mano tra i ...