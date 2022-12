(Di sabato 17 dicembre 2022) Una capo di bande di tagliagole responsabilirepressione in Cecenia e di crimini di guerra in Ucraina che fa lo sbruffone. Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha voluto far sapere di essere ...

Globalist.it

Una capo di bande di tagliagole responsabili della repressione in Cecenia e di crimini di guerra in Ucraina che fa lo sbruffone. Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha voluto far sapere di essere ...Una capo di bande di tagliagole responsabili della repressione in Cecenia e di crimini di guerra in Ucraina che fa lo sbruffone. Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha voluto far sapere di essere ... Kadirov l’omofobo: “Orgoglioso che le mie figlie siano finite nella lista nera della Ue” Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha commentato le sanzioni contro le figlie. Venerdì l'Unione Europea ha inserito nella lista nera della Russia 141 persone fisiche e 49 giuridiche ...