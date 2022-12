Jannik Sinner prenderà parte al Kooyong Classic | esibizione pre-Australian Open

Tennis Press

Ma cosa stanno combinando, invece, i nostri campioni italiani Gli unici ad aver dato segni di vita, per la verità, sonoe Lorenzo Musetti . Il primo si trova ad Alicante, il secondo a ..., da questo momento in poi è meglio guardarsi le spalle: c'è qualcos'altro che spaventa il tennista altoatesino. Non è una novità che la stagione dinon sia andata come speravamo. Dopo un 2021 straordinario il popolo del tennis si aspettava grandi cose da lui, ma il destino non è stato affatto clemente con l'altoatesino dalla folta ... Jannik Sinner ha un unico obiettivo: non dovrà succedere ancora Operazione riscatto per Jannik Sinner, in ritiro ad Alicante in Spagna per preparare al meglio il 2023. Dopo un 2022 con risultati discreti ma fortemente influenzato da tanti piccoli infortuni che lo ...Sinner, da questo momento in poi è meglio guardarsi le spalle: c'è qualcos'altro, adesso, che spaventa il tennista altoatesino.