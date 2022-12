I Cavalieri dello Zodiaco | che cosa aspettarsi quando si aspetta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 17 dicembre 2022) Quell? di noi cresciut? negli anni novanta/duemila sapranno bene che inizialmente l’anime de Iera mandato in onda su discutibili canali regionali che, durante l’ora di pranzo, trasmettevano a cascata una serie di anime iconici tra cui L’Uomo Tigre, Mazinga Z, Capitan Harlock, Ken il guerriero e altre cose per rimpolpare la mascolinità tossica in ogni futuro uomo del duemila. Solo all’inizio del millennio Mediaset ha riproposto le puntate de Isu Italia1. A più di trent’anni di distanza dalla prima messa in onda globale, itornano tra i contemporanei, sperando di farci dimenticare della discutibilissima serie cgi proposta da Netflix. La storia dei cinque guerrieri che indossano le sacre armature in difesa ...