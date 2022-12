(Di sabato 17 dicembre 2022) Gli iscritti del5 Stelle dicono sì all’alleanza con il centrosinistra in vista delle prossimeregionali lombarde. Nel voto online voluto dal leader dei grillini, Giuseppe Conte, infatti, con il 64% circa dei voti, ha vinto la posizione di chi voleva l’appoggio a Pierfrancesco. Per la precisione su 4866 votanti, 3078 hanno detto sì all’alleanza in regione mentre 1788 si sono opposti. “Bene che i nostri iscritti abbiano riconosciuto il valore della nostra proposta per la. Un percorso condiviso fin dai primi passi con il Presidente Giuseppe Conte e costruito durante questi anni all’interno dell’istituzione regionale. Da domani saremo immediatamente impegnati per raccontare ai lombardi il cambiamento che vogliamo. Un progetto che parla di rilancio della sanità pubblica e territoriale, ...

Sullo sfondo lein, che saranno una sfida anche per la Lega soprattutto con la ricandidatura di Attilio Fontana, quelladove gli alleati furono doppiati da FdI, che oggi ...Gli iscritti indel Movimento 5 stelle approvano l'alleanza con il Pd alle prossimeregionali. I 5 stelle, pertanto, si troveranno in coalizione con il Partito democratico che ha già scelto come ...Elezioni in Lombardia, dalla base del Movimento arriva il via libera ad appoggiare il candidato governatore Majorino ...Consultazione online fra gli iscritti: al voto in 4.866, il 63% (3.078) approva l’intesa. Majorino: «Avanti con più forza verso Palazzo Lombardia». Il programma in 5 punti ...