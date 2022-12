Basket | Serie A | Sassari scappa via nel secondo quarto e batte Napoli

Il Piccolo

...ndr) e dimostrando di potersela giocare sino in fondo contro tutti i competitor della massima"... in esclusiva diretta streaming pay su Lbftv, la piattaforma multimediale della Lega...Si sa, in questo periodo scartocciare regali è d'obbligo, e ovviamente anche la Lars Virtus Arechi Salerno non vuole rinunciare alle belle tradizioni natalizie. Ma per farlo, nonostante alcuni ... Pallacanestro Trieste a Varese per svoltare «Servirà il giusto equilibrio» La guardia della Dinamo chiude con la doppia doppia a referto nel secondo successo consecutivo della squadra allenata da Bucchi ...Al PalaSerradimigni il Banco di Sardegna ospita la GeVi Napoli nell'anticipo dell'11a giornata di LegaBasket Serie A 2022/23. Per i campia Robert Johnson è in ...