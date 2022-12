Amrabat oltre Juric e Italiano | 'liberato' da Regragui | ecco a chi serve e perché a Firenze non rende

Footballnews24.it

... noi ci siamo concentrati sul ruolo chiave di Sofyannelle geometrie del Marocco . E pure ... Ma si avvicinava anche la sfida alla Francia, una partita capace di andareil calcio : la ...Mai come in questa occasione, la finalina assume un senso che vala partita tra i perdenti . ... Amallah e, faro della squadra. Davanti, salvo sorprese, Regragui dovrebbe puntare sul ... Calciomercato Fiorentina, futuro Amrabat: dopo Qatar 2022 arrivano sirene dall’estero L'edizione odierna del Corriere dello Sport, come già analizzato da FirenzeViola.it, fa il punto sui vari step che la Fiorentina, a partire dal prossimo calciomercato vorrà ...Un'intero continente conta ancora sul Marocco per un'ultima impresa. Di fronte c'è lo stesso avversario della partita d'esordio, quella in cui tutto è cominciato ...