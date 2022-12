Ultime Notizie – Mondiale club 2023 in Marocco | dal 2025 al via 32 squadre

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ilè stato scelto per ospitare la prossima Coppa del Mondo perin programma nel febbraio, mentre l’allargamento del torneo a 32è stato rinviato al. Ilospiterà l’evento dall’1 all’11 febbraio secondo il vecchio formato con sette: i vincitori della Champions League delle sei confederazioni più una squadra della nazione ospitante. Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha dato l’annuncio dopo una riunione del consiglio della federcalcio. La nazione africana ha ospitato il torneo due volte prima, nel 2013 e nel 2014. Una Coppa del Mondo perriformata con 24doveva originariamente debuttare nel 2021 in Cina, ma è stata posticipata per consentire lo ...

