“Soldi all' estero | migranti lasciati al gelo e con topi e blatte” Stangata sul caso Soumahoro

Leggi su iltempo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Non soltanto la gestione finanziaria sotto la lente di ingrandimento, ma anche quella umana. Dalle carte dell'inchiesta della procura di Latina sulla cooperativa Karibu e le altre società gestite da Marie Therese Mukamitsindo, madre di Liliane Murekatete, compagna di Aboubakar, emerge come la situazione fosse critica per l'accoglienza dei: “Riscaldamenti ridotti in ore notturne o assenti”, “Alloggi fatiscenti con arredamento inadeguato rispetto al numero degli ospiti, mobili rotti, condizioni igieniche carenti”, “Assenza di derattizzazione e deblattizzazione”. Come riferisce il Corriere della Sera il gip Giuseppe Molfese ha evidenziato un “illecito meccanismo fraudolento a gestione familiare. Con una gestione contabile non trasparente”. In particolare vengono segnalate sei fatture del 2019 “relative a operazioni inesistenti ...