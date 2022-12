(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il difensore del Monza Armando, coinvolto in un caso di calcioorganizzata, rischia unadi 4e 10per concorso esterno in associazione camorristica e ...

La Gazzetta dello Sport

Il difensore del Monza Armando Izzo, coinvolto in un caso di calcioscommesse eorganizzata, rischia una condanna di 4 anni e 10 mesi per concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva. La richiesta è stata avanzata dalla Dda di Napoli durante la ......darebbero conferma di quella equiparazione tra le imprese del gioco legale e la... puntate e. Presidente Pucci, mi permetto un consiglio: difenda anche lei gli argini. Scommesse e criminalità: chiesta una condanna di 4 anni e 10 mesi per Izzo