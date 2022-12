Primark al Centro Campania | data inaugurazione e orario di apertura

(Di venerdì 16 dicembre 2022)apre alcon tanti articoli natalizi, angoli dedicati ai servizi di bellezza e spazi di vendita al dettaglio sempre più completi e convenienti. L’attesa è quasi finita. Finalmente c’è ladell’diche aprirà alCommerciale, lunedì prossimo 19 dicembre. Siamo ancora in tempo per lo shopping natalizio.

Napoli da Vivere

Lunedì 19 dicembre 2022 aprirà il nuovo punto venditaalCommerciale Campania di Marcianise. Lo ha comunicato ufficialmente l'azienda, che ha inoltre invitato la stampa a visitare lo store in anteprima prima dell'apertura ufficiale al ...- - > Sarà inaugurato lunedì 19 dicembre 2022 , presso ilCampania di Marcianise (Caserta) lo store. 'La trasformazione diè quasi completata, a breve scoprirete il suo primo store in Campania! "" !' Così sulla pagina Facebook del ... Primark apre prima di Natale al Centro Commerciale Campania MARCIANISE – Come vi abbiamo raccontato in un altro articolo ( CLIKKA E LEGGI) Primark aprirà il suo primo store nella nostra regione, al centro commerciale Campania, lunedì prossimo 19 dicembre. In t ...Primark, tutto pronto poco prima del Natale. il rivenditore di moda internazionale, annuncia la data di apertura del suo attesissimo nuovo store di ...