Mihajlovic | Mancini | “Perdo un amico | Sinisa al mio fianco come a Genova | a Roma e

Vieri ha anche postato una foto insieme ae Robertoai tempi in cui giocavano con la maglia della Lazio. 2022 - 12 - 16 17:18:40 Fifa, Infantino: 'Una grande perdita' Il presidente ......rispettato un minuto di silenzio in ricordo di Sinisa, morto oggi a causa della leucemia a 53 anni di età. L'Inter, squadra in cui Sinisa ha giocato e allenato (da vice di Roberto)... Mihajlovic, il dolore di Mancini: "Questo è il giorno che non avrei mai voluto vivere" - Sportmediaset Il cordoglio per la morte di Sinisa Mihajlovic corre veloce sui social. Ex compagni in campo, calciatori del passato e del presente: tutti si sono precipitati a fare un ultimo saluto a un combattente.Sinisa non era mai banale nemmeno nel dialogo con i giornalisti: tanti i momenti divertenti, le polemiche e le citazioni dotte ...